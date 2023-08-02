В Новосибирске полиция ищет парня, укравшего 12 тысяч с чужой карты

В Новосибирске ищут парня, укравшего с чужой банковской карты 12 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по НСО
В Новосибирске ищут парня, укравшего с чужой банковской карты 12 тысяч рублей. Он расплатился карточкой в кафе и попал на камеру видеонаблюдения.
— Приметы: мужчина, на вид 20 лет, рост 175-180 см, волосы темные. Был одета в майку синего цвета, черные штаны, обувь белого цвета, на руке часы, — сообщили в областном МВД. — Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Всех, кто узнал мужчину или знает что-нибудь о том, где он сейчас может находиться, полиция просит обратиться по номерам телефона +7 (383) 232-21-65; 8-999-451-26-29.
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