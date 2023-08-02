Адвокат рассказал, какое наказание грозит челябинцу, 14-лет державшему в плену женщину

Адвокат рассказал, какой срок может грозить похитителю. Фото: Егор ИВЛЕВ

Адвокат Леонид Исаев рассказал, какое наказание грозит жителю поселка Смолино Челябинской области Владимиру Ческидову, который 14-лет удерживал у себя дома похищенную женщину. Юрист отметил, что его могут признать невменяемым.

— Его должны привлечь к ответственности по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Если, конечно, психиатрическая экспертиза установит его вменяемость на момент совершения преступления и отправят на принудительное лечение, — рассказал Леонид Исаев изданию NEWS.ru.

Напомним, история с похищением женщины Ческидовым вскрылась в июле 2023 года. Предположительно, осенью 2009 года он пригласил к себе домой девушку и удерживал на протяжении 14 лет, регулярно насилуя. Она смогла сбежать, когда он попал в больницу: уезжая, похититель забыл закрыть дверь в комнату.

Девушка рассказала, что насильник часто бил ее по голове, чтобы она забыла контакты родных. При обысках в погребе его дома были найдены человеческие останки. Сообщается, что он также причастен к убийству еще одной женщины. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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