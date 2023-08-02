В Новосибирске сгоревшую больницу в Академгородке отремонтируют через два года

В Новосибирске продолжается ремонт в ЦКБ Академгородка, где 4 июня случился пожар. Фото: минздрав НСО

В Новосибирске продолжается ремонт в ЦКБ Академгородка, где 4 июня случился пожар. Завершить работы планируется в течение двух лет. Зданию предстоит капитальный ремонт.

— Мы ориентируемся на два года с задачей сокращения до полутора лет. Это будет не капремонт, но некоторая реновация, в том числе и клинических возможностей. Мы принимаем решение, что «уходим» в большой капремонт, практически реконструкцию, — пояснил губернатор региона Андрей Травников.

Сейчас в здании активно идет ремонт кровли: завершена установка деревянных конструкций, проложены новые трубы отопления, на 60% кровля уже закрыта металлопрофилем. Ее ремонт должны завершить к 1 сентября.

Пациентов ЦГБ пока что временно принимают в других корпусах, не пострадавших при пожаре.

Напомним, в момент возгорания в больнице находились 173 человека, 143 из них − пациенты, причем шестеро находились в отделении реанимации. Жертв в результате ЧП не было.

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