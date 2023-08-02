В Новосибирской области 167 тысяч пенсионеров получат прибавку к пенсии

В Новосибирской области 167 тысяч пенсионеров получат проиндексированные пенсии с 1 августа 2023 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирской области 167 тысяч пенсионеров получат проиндексированные пенсии с 1 августа 2023 года. Корректировка коснется тех, кто получает пенсию по старости (но работавших в 2022 году), по инвалидности (если работодатель в прошлом году платил страховые взносы), по потере кормильца, если на лицевой счет человека поступили средства, не учтенные ранее при назначении пенсии.
— Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Увеличение пенсий в текущем году коснется 167 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями страховой пенсии, — пояснили Социального фонда РФ по Новосибирской области.
Перерасчет происходит автоматически, поэтому специально куда-то обращаться, чтобы получить выплаты, не нужно. Перечислят деньги по стандартному графику.
Ранее КП-Новосибирск публиковала график детских пособий в августе 2023 года. Ежемесячную поддержку опекунам и родителям пришлют 3 числа. Чуть позже — 5 августа — новосибирским мамам выплатят пособие из маткапитала. Помощь в 15 261 вышлют семьям с доходом ниже 2-х прожиточных минимумов на человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СФР Новосибирской области опубликовали график детских пособий в августе 2023 года
Рассказываем, каким семьям положены выплаты в августе (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер