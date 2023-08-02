Мэр Новосибирска потребовал ужесточить контроль за откачкой воды в городе

Мэр Новосибирска потребовал ужесточить контроль за откачкой воды с улиц города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал ужесточить контроль за откачкой воды с улиц города. Градоначальник напомнил, что скоро начнется сезон дождей.

— Мы входим в климатический период дождей. Моя поездка по городу говорит о том, что мы не везде справляемся с водоотведением. Там, где нет ливневой канализации, образуются лужи. В Ленинском районе я видел, как эту воду откачивают цистерной, — отметил мэр на аппаратном совещании.

Глава города поручил департаментам ЖКХ, транспорта и главам районов наладить систему откачки воды с городских улиц.

Напомним, этим летом КП-Новосибирск несколько раз писала о том, как после дождя некоторые улицы города буквально уходят под воду.

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