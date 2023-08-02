Похожа на апельсин: новосибирцы делятся фотографиями суперлуния 1 августа 2023

Суперлуние можно было наблюдать в ночь с 1 на 2 августа 2023. Фото: "Новосибирск с огоньком"

Новосибирцы делятся фотографиями суперлуния, которое можно было наблюдать в ночь с 1 на 2 августа 2023. В первый день последнего летнего месяца в небе взошла полная и большая луна.

— Пик активности пришелся на 1:33, в это время Луна максимально близко к земле, — сообщается в Лунном астрономическом календаре Большого новосибирского планетария.

Луна была оранжевого оттенка. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В августе это суперлуние первое, но не последнее. Еще раз такое астрономическое явление ждет новосибирцев 31 августа. Этот день называют «Голубой луной»: спутник Земли будет проходить точку перигея.

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