Полиция начала проверку после жалоб новосибирцев на мужчину, издевающегося над бабушкой-инвалидом

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб очевидцев на мужчину, издевающегося над пенсионеркой-инвалидом. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб очевидцев на мужчину, издевающегося над пенсионеркой-инвалидом. По словам людей, он представлялся ее опекуном, избивал ее, отбирал деньги и выставлял на мороз.

— В полицию поступило сообщение от граждан о противоправных действиях, совершенных в отношении женщины. Полицейские выехали на место происшествия, произвели опрос. Женщину и проживающего с ней мужчину доставили в отдел полиции, где от подачи заявления пенсионерка категорически отказалась, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. В региональном МВД также сообщили, что раньше сообщений о подобных фактах не поступало.

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