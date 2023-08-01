Полиция начала проверку после жалоб новосибирцев на мужчину, издевающегося над бабушкой-инвалидом

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб очевидцев на мужчину, издевающегося над пенсионеркой-инвалидом.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб очевидцев на мужчину, издевающегося над пенсионеркой-инвалидом. По словам людей, он представлялся ее опекуном, избивал ее, отбирал деньги и выставлял на мороз.
— В полицию поступило сообщение от граждан о противоправных действиях, совершенных в отношении женщины. Полицейские выехали на место происшествия, произвели опрос. Женщину и проживающего с ней мужчину доставили в отдел полиции, где от подачи заявления пенсионерка категорически отказалась, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. В региональном МВД также сообщили, что раньше сообщений о подобных фактах не поступало.
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