Новосибирцам рассказали, как уберечь себя от рака

Лучшая профилактика рака — отказ от вредных привычек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирцам рассказали: лучшая профилактика онкологических заболеваний — активный образ жизни без вредных привычек и правильное питание. Простыми, но эффективными способами снижения риска онкологии с изданием NEWS.ru поделился врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Специалист объяснил: раком болеют из-за прямого повреждения ДНК. Это происходит из-за радиации или косвенных повреждений, связанных с хроническими воспалениями. Так, все вредные привычки способствуют снижению иммунитета и развитию тех самых процессов, вызывающих онкологические заболевания.
Даже у так называемых пассивных курильщиков, живущих рядом с любителями подымить, на 15-30% увеличивается риск развития рака легких или инсульта. Особенно от пагубной привычки страдают дети курильщиков, чей организм еще не сформировался. Иммунитет ослабевает, и ребенок выглядит очень вялым и уставшим.
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