«Проехал на красный»: в Новосибирске пенсионер на иномарке сбила школьника, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером во вторник, 1 августа, в Дзержинском районе города.

— В 19:20 71-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Верещагина в сторону улицы Грекова. У дома № 129 на проспекте Дзержинского, проехав на красный свет, он сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

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