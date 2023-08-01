Новосибирцы сняли на видео черных змей на берегу Обского моря

Новосибирцы встретили ужей у Обского моря. Фото: Новосибирск с Огоньком.

Жители Новосибирска записали на видео черных змей — чешуйчатые ползали по прибрежной травке Обского водохранилища. Ролик с места сибиряки прислали в редакцию телеграм-канала «Новосибирск с Огоньком» во вторник, 1 августа.

На видео собеседники обсуждают, что за змеи перед ними — ядовитые гадюки или миролюбивые ужики:

— Это уж, 100%

— Да, две полоски желтые

— Тем более, он мелкий совсем

— Да не, гадюки такие же...

В итоге подписчики канала вынесли коллективный вердикт: на видео — ужи. Эти змеи не нападают на людей. Питаются живыми лягушками, грызунами и даже рыбой. Кстати, ужи хорошо приручаются и легко переносят неволю.

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