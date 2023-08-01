В новосибирском Академгородке строят новую музыкальную школу на 800 учеников

Новая музыкальная школа на 800 мест появится в Академгородке. Фото: https://t.me/tereshkovaave

В Советском районе Новосибирска строят новую музыкальную школу на 800 учеников. Об этом вице-мэр города Анна Терешкова написала в своем личном телеграм-канале 1 августа.

— В Академгородке началось строительство нового здания для исторической музыкальной школы №10! Школе в этом году исполнилось 60 лет. Ее задумывал еще Лаврентьев как одну из культурных институций Академгородка! Более 10 лет все попытки ее строительства не увенчались успехом. И вот случилось! — пишет политик.

По словам Анны Терешковой, уже через 2 года 800 учеников переедут из цокольного этажа местной гимназии в новое здание. Решение о выделении денег на строительство уже приняли.

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