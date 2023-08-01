На трассе в Новосибирской области столкнулись три груженых тягача

2 груженых тягача завалились на бок. Фото: АСТ-54 Black.

Днем 1 августа на Ордынском шоссе в Новосибирской области произошла массовая авария с тремя фурами — два тягача завалились в кювет. О ДТП сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.

— Три тягача с прицепом, два из которых завалились в кювет, столкнулись на Ордынском Шоссе между Новым Шарапом и Ордынским. На кадрах, которые прислал наш подписчик, видно два тягача MAN, один из которых перевозил доски, — передает автор публикации.

Известно, что на месте работали сотрудники ДПС и МЧС. Однако официальной информации от ГАИ пока нет — о возможных пострадавших не сообщали.

Новосибирцы предполагают: авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителями. Фото: АСТ-54 Black.

Новосибирцы предполагают: авария произошла из-за типичной ошибки водителей, которые не соблюдают дистанцию на дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber