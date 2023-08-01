Мосты на Советском шоссе в Новосибирске теперь ремонтируют круглосуточно

Советское шоссе сузили до 2 полос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советское шоссе в Новосибирске сузили до двух полос — рабочие продолжают круглосуточный ремонт трех мостов между улицами Мира и Петухова. Подробности сообщили в муниципалитете города.

— На Советском шоссе убрали старый асфальт и деформационные швы, уложили слой цементобетона. На этой неделе строители доделают новый асфальт и смонтируют перила и ограждения. После этого подрядчики перейдут на вторую сторону Советского шоссе, открыв для движения три полосы, — передает мэрия Новосибирска.

Все работы закончат до конца лета. А пока автомобилистам предлагают пользоваться альтернативными объездами:

— Через улицы: Ватутина, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова;

— Через улицы: Ватутина, Комсомольскую, Бронную, Петухова.

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