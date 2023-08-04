Доставайте вентиляторы: жара выше +30 не уходит из Новосибирска

Кажется, это лето будет самым жарким за последние годы. Сильная жара не хочет уходить из Новосибирска даже в августе — впрочем, еще только начало месяца. 4 августа уже ночью температура повысится до +20, а днем — до всех +29…+31 градуса.

— Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Такие же высокие температуры ожидаются и в остальных районах Новосибирской области. При этом природа будет щедра на дожди с грозами, в основном они пройдут по югу региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер