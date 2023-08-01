В Новосибирске 18-летний студент заказал на дом посылку с наркотиками

За посылку с наркотиками студенту грозит срок до 10 лет. Фото: пресс-служба УТ МВД СФО.

Во вторник, 1 августа транспортные полицейские изъяли гашиш в почтовых конвертах, адресованных 18-летнему студенту новосибирского вуза.

— Два почтовых отправления, адресованных подозреваемому, направлялись в Иркутскую область, где он проводил каникулы по месту постоянного жительства. Транспортные полицейские изъяли содержимое конвертов. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженные вещества являются гашишем массой более двух граммов и синтетическим каннабиноидом MDMB массой свыше одного грамма, – сообщает пресс-служба УТ МВД СФО.

Преступника поймали дома — в Иркутске — и отправили в Новосибирск.

— Желание (покупать наркотики — прим. ред.) вызвано просто получением дополнительной радости. Как-будто не хватает радости мне в этой жизни. Осознавал, что совершал противоправные деяния, покупая наркотики, но желания были выше законов, — говорит на допросе обвиняемый.

Теперь за мнимую «радость» обвиняемому грозит реальный срок до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber