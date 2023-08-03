Жара и грозы: 3 августа в Новосибирске будет +31 градуса

Кажется, это лето будет самым жарким.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Третий месяц лета продолжает радовать теплыми деньками. 3 августа в Новосибирске синоптики обещают: ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31. Но жару вполне могут разбавить дожди.
— Будет ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди с грозами. Осадки, но в меньшей степени, выпадут и в других районах. Жара также поднимется до +26…+31.
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