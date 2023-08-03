Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 0:00

Жара и грозы: 3 августа в Новосибирске будет +31 градуса

3 августа в Новосибирске будет жара +31 градуса
Надежда РЫЖКИНА
Кажется, это лето будет самым жарким.

Кажется, это лето будет самым жарким.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третий месяц лета продолжает радовать теплыми деньками. 3 августа в Новосибирске синоптики обещают: ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31. Но жару вполне могут разбавить дожди.

— Будет ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди с грозами. Осадки, но в меньшей степени, выпадут и в других районах. Жара также поднимется до +26…+31.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер