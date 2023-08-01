Мэрия назвала самые опасные места для Купания в Новосибирске

Сергей Куценко назвал самые опасные места для купания в городе. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко назвал самые опасные места для купания в городе. В их числе река Иня и Юго-Западный котлован.

— На воде, где оборудованы пляжи и есть спасательные посты у нас не было ни одного погибшего. На организованных пляжах у нас шесть постов, и еще девять — в местах неорганизованного купания. Причины гибели людей из года в год одни и те же. В случае с детьми — это бесконтрольность родителей. Например: был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел купаться в Ине и утонул. Эта река — у нас одно из самых опасных мест у нас. Как и Юго-Западный котлован, — отметил Сергей Куценко.

Начальник департамента по ЧС отметили, что в этом году на этих объектах погибших не было. В прошлом году во время купания в котловане погибли шесть человек.

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