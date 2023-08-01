На территории новосибирского аэропорта Толмачево снесут здание.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории новосибирского аэропорта Толмачево решили снести здание. Как говорится в лоте на сайте госзакупок, за демонтаж готовы заплатить почти 47,5 миллионов рублей.
В документах под снос указано здание, расположенное по адресу проспект Мозжерина, 8 А. В здании находятся кофейня, банки, транспортные компании.
Победителя тендера определят в конце августа, 28 числа.
Известно, что ранее в здании под снос была гостиница. Однако по назначению ее не эксплуатировали.
Напомним, на реконструкцию аэропорта Толмачево Новосибирская область дополнительно получит 339 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер