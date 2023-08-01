Александр Аксёненко просит сохранить отделения «Почты России» в селах

Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Председатель совета регионального отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко рассказал о жалобах сельских жителей на закрытие отделений «Почты России». Говорит, почтальоны отказываются разносить по дворам корреспонденцию, соцвыплаты, пенсию всего за 0,3 и 0,2 ставки.

- Если для горожан почта - это один из вариантов отправки и получения, так как есть множество коммерческих альтернатив, то для сельских жителей это чуть ли не единственное учреждение связи. Особенно для пожилого населения. На почту они приходят в том числе оплачивать коммунальные услуги, так как не владеют навыками и средствами связи для электронной оплаты счетов, - пишет на своей странице ВКонтакте парламентарий.

Депутат привел в пример село Решеты, расположенное на его округе, которое обслуживают пять почтальонов. Они не согласны с решением руководства Ордынского почтамта о понижении ставок. Александр Аксёненко направил в Новосибирское отделение «Почты России» обращение с просьбой рассмотреть возможность сохранения отделения почтовой связи в селе.

- Ранее Сергей Михайлович Миронов написал обращение министру труда РФ Антону Котякову с просьбой провести проверку законности и соблюдения трудового законодательства при проведении АО «Почта России» мероприятий, направленных на сокращение фонда оплаты труда компании при сохранении и увеличении нагрузки на рядовых сотрудников почты по стране в целом, - отметил Александр Аксёненко.