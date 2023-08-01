Прокурор Новосибирской области посетил Хилокский жилмассив после жалоб местных жителей

Работу ярмарок в жилмассиве упорядочили. Фото: Иван МАКЕЕВ

После многочисленных обращений новосибирцев прокурор области Александр Бучман приехал в Хилокский жилмассив по улице Малыгина. На месте были мэр города, главы администраций Ленинского и Новосибирского районов, сотрудники прокуратуры и полицейские.

— Теперь в микрорайоне ежедневно патрулируют участковые полиции и сотрудники ГИБДД. Рабочие установили дополнительные дорожные знаки и камеры. Освобождены незаконно занятые земельные участки, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища, — передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме этого, 6 многоквартирных домов по улице Малыгина признали аварийными — срок их расселения сократили. После содействия прокуратуры в жилмассиве упорядочили работу ярмарок.

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