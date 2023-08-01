В августе в Новосибирске ожидают подтопление дорог из-за сильных ливней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце первой недели августа в Новосибирске прогнозируют сильные дожди. Они чреваты подтоплением дорог. 1 августа на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть рассказал, как город готовят к последствиям стихии.

— Не везде мы справляемся с водоотведением. В Ленинском районе одна цистерна качает. Отъехала, сливает и видно, что не справляется, — уточнил мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть поручил ответственным лицам наладить систему водоотведения. По словам мэра, в компетенции департамента транспорта Новосибирской области устранить проблемы со стоками.

— Дальше обстановка, судя по прогнозу, будет жестче, — уточнил мэр.

Напомним, накануне на Новосибирск обрушился сильный ливень. Он застал прохожих врасплох.

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