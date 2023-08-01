Благоустройство Хилокского микрорайона продолжат в следующем году

В 2024 году благоустройство Хилокского микрорайона продолжат. Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с областным прокурором Александром Бучманом посетил Хилокский микрорайон. Градоначальник проверил, как идут работы по благоустройству в рамках «дорожной карты».

Этим летом в микрорайоне в рамках дорожной карты выполнено благоустройство внутриквартальных территорий домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на улице Хилокской. Здесь заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, тротуар к школе № 66. Также приведен в порядок пустырь с брошенными погребами. Все работы были согласованы с жителями, управляющей компанией, администрацией района.

Приняты меры и по усилению безопасности в микрорайоне: жилой массив ежедневно патрулирует участковый полиции, усилен контроль деятельности ярмарок, упорядочено дорожное движение (установлены дополнительные дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации), освобождены незаконно занятые земельные участки, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

Шесть многоквартирных домов на улице Малыгина признаны аварийными. В школе № 66 завершается ремонт.

В 2024 году предстоит отремонтировать проезжую часть улицы Малыгина от улицы Хилокской до Клещихинского кладбища, а также переулок Аргунский до комбината «Восход». Планируется также усилить работу по пресечению незаконной торговли, контролю соблюдения правил дорожного движения, ликвидации несанкционированных свалок.

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