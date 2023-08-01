В Новосибирске в МЖК «Восточном» нашли 67 свежих могил

В Октябрьском районе нашли 67 могил. Фото: Айна УТИБАЕВА

В Новосибирске в жилмассиве «Восточном» нашли 67 свежих захоронений. При этом на месте могил нет кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник, 1 августа. Прокуратура начала проверку.

— Прокуратурой Октябрьского района организована проверка сведений об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный», — передает ведомство.

Сотрудники «примут меры реагирования», если обнаружат основания после проверки.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в городе в запертой квартире нашли тело 47-летней женщины. Вызов в квартиру по улице Промышленной поступил днем 29 июля. Спасатели прибыли по указанному адресу.

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