В Новосибирске поиски 49-летней женщины в бордовом пиджаке завершились трагедией

Женщину нашли погибшей. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске 31 июля на пляже у Обского моря нашли тело 49-летней женщины. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
— В настоящее время территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
Как пояснил источник КП-Новосибирск, погибшая — Екатерина Вербицкая, пропавшая 28 июля в районе ОбьГЭС.
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