«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Большинство детей имеют собственный телефон - технологии давно стали частью нашей повседневной жизни. Важно понимать и предупреждать связанные с этим угрозы, поэтому мы проводим встречи для детей и их родителей. В рамках деятельности Ассоциации по защите детей в цифровой среде мы и партнеры подготовили разные материалы на эту тему, которые есть в свободном доступе, - рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Обсудили кибер-угрозы и посмотрели короткометражки Д. Бергера из цикла познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых», они есть в свободном доступе на видеосервисе Wink.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Движение «Сделай выбор» поддерживает проект компании «Ростелеком», потому что это актуальная тема, и материал «упакован» интересно и творчески. Рассказывая о «подводных камнях и рифах» на просторах интернета, «Ростелеком» формирует систему координат, ориентируясь на которые, можно существенно снизить риски при использовании электронных устройств. У детей и взрослых появилась ещё одна тема для общения, - рассказал сенатор РФ, руководитель движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» Александр Карелин.

Скоро состоятся новые встречи на эту тему в «Победе».