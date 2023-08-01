«Готовимся к школе с Халвой»: новосибирцы могут поучаствовать в традиционной акции Совкомбанка

Фото: sovcombank.ru

С 1 августа по 10 сентября держатели карты рассрочки «Халва» могут подключиться к акции «Готовимся к школе с Халвой» и получить до 18 месяцев рассрочки на любые покупки у всех партнеров «Халвы».

Зарегистрироваться в акции можно в разделе «Акции и скидки» в мобильном приложении банка или на сайте «Халвы». После регистрации бесплатно на один месяц подключается подписка «Халва. Десятка», которая позволяет покупать в рассрочку на 10 месяцев во всей партнерской сети. В рамках акции период рассрочки увеличивается еще на 8 месяцев и составляет в общем 18 месяцев рассрочки по карте «Халва».

1% от общей суммы совершенных в период проведения акции транзакций Совкомбанк перечислит в качестве пожертвований в несколько благотворительных фондов. Банк окажет поддержку благотворительному фонду помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни», благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», а также банку еды «Русь», первой фудшеринговой организации в России.

Александр Дворский, управляющий директор Совкомбанка:

- Наша традиционная ежегодная акция, приуроченная к 1 сентября, в этом году приобрела новый масштаб. Каждый клиент - держатель «Халвы» не только получает увеличенный срок рассрочки на все покупки у наших партнеров для подготовки к новому учебному году, но и участвует в поддержке благотворительных фондов, просто совершая покупки по карте. После завершения акции мы перечислим трем крупным российским благотворительным фондам 1% от общей суммы покупок наших клиентов - участников акции.

Анна Котельникова, руководитель БФ «Дорога жизни»:

- Кажется, что участие в благотворительности - это сложный и трудозатратный процесс, но акция от Совкомбанка как раз доказательство обратного. Есть желание помочь - находится идея и возможность ее воплощения. Я очень благодарна руководству банка за предложение помощи нашим подопечным, детям-сиротам, которые лишены не только дома, но и самого главного - здоровья! Благодаря акции мы сможем вместе изменить их жизни.

Людмила Фомина, директор по развитию Русфонда:

- Сотрудничество Совкомбанка и Русфонда принесет радость сотням детей беженцев, проживающих в пунктах временного размещения. Дети нуждаются в школьных принадлежностях, учебных и канцелярских товарах, спортивном инвентаре, товарах для творчества. Пожертвования, собранные по итогам совместной благотворительной акции, позволят нам сделать такие подарки от имени сотен тысяч клиентов Совкомбанка.

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