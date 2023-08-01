Tele2 приглашает новосибирцев на речные прогулки

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Сапбординг - вид серфинга, в котором доской управляют с помощью весла. Этот спорт сейчас очень популярен. Компания SupBoard предлагает клиентам Tele2 скидку 20% на любую городскую прогулку. Заплывы проходят в сопровождении инструкторов, также все участники получают в подарок фото и видео. Маршруты прогулок можно посмотреть по ссылке https://supboard1.ru/sup-progulki-v-gorode/.

Еще один вариант отдохнуть на воде - прогулка по Оби на теплоходе. Компания «Речфлот» дарит клиентам Tele2 второй билет на «Романтический вечер на Оби». Поездка проходит под звуки скрипки и рассказы романтических историй, действие которых происходило в Новосибирске.

Чтобы воспользоваться любой из акций «Больше», нужно активировать ее в приложении «Мой Tele2» (клик на значок подарка внизу экрана) или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMS с промокодом. Промокод нужно использовать при оплате услуги или товара.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов и развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы абонентов и предлагает выгодные условия от партнеров - подарки и скидки в ресторанах, магазинах, музеях, различных онлайн-сервисах. Привилегии доступны в поездках по всей России. В программе лояльности можно менять регион присутствия, чтобы получить доступ к актуальным предложениям.

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