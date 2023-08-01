Трое новосибирцев попали на скамью подсудимых за налеты на букмекерскую контору

Троих нападавших задержали и судят — личности еще 11 не установили. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

В Новосибирске 11 местных жителей грабили пункты приема ставок известной букмекерской конторы. Пока оперативники установили личности и задержали троих — организатора налетов и двух его подельников. Приговор им вынесет Калининский районный суд Новосибирска.

— Константина Никулина обвиняют по трем статьям: об организации преступления и руководстве за его исполнением; о вымогательстве; о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. Его сообщников — Евгения Кролевца и Данила Даринского — по статье об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, — передает пресс-служба суда.

Организатор нападений предложил знакомым уничтожать имущество букмекерской организации в разных пунктах приема ставок. Всю работу по координации преступлений Никулин взял на себя — он искал офисы, определял место и время нападения, распределял налетчиков на группы, давал разные поручения. Кроме этого, главный обвиняемый успел потребовать от сотрудника конторы 3 миллиона рублей, думая, что тот является ее руководителем.

С 25 марта 2022 года по 21 сентября того же года преступники уничтожили имущества фирмы на 1,8 миллиона рублей. Новосибирцы громили ЖК-мониторы и телевизоры.

Суд назначили на 21 августа 2023 года.

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