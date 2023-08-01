В Новосибирске девушки продают девственность за 1 миллион долларов. Фото: сайт First Night.

Восемь девушек из Новосибирска разместили свои анкеты на сайте по продаже девственности. Самая высокая цена за необычный «товар» достигает одного миллиона долларов. В анкетах сибирячки рассказали о себе.

— Люблю вкусно готовить и путешествовать. Готова к любым врачам, — пишет одна из «продавцов» в своей анкете. За свою невинность девушка просит 15 тысяч долларов.

Самую низку цену предлагает 20-летняя сибирячка — за ночь она просит 3800 тыс. долларов.

А 35-летняя жительница Новосибирска пишет, что она верит в любовь, но уже устала ждать своего принца. Женщина оценила себя в 1 миллион долларов.

При регистрации анкеты у девушек спрашивают: имя, возраст, параметры в сантиметрах, номер телефона, желаемую цену, фотографию и просят рассказать о себе.

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