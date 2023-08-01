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НовостиЭкономика1 августа 2023 9:32

Инкассаторы Сибирского Сбера 145 раз обогнули Землю по экватору

С начала года инкассаторы преодолели расстояние в шесть миллионов километров. Для сравнения, это расстояние более чем в сто сорок пять раз превышает длину экватора (40075 км)
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

В банке служба инкассации уже 84 года обеспечивает сохранность денежных средств клиентов. В Сибири находится более 6 тысяч объектов - банкоматы, отделения банка и организации-клиенты, для обслуживания которых инкассаторы совершают свыше трехсот выездов ежедневно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Служба инкассации выполняет одну из важнейших логистических и охранных функций в работе с денежными средствами. Благодаря инкассаторам наши клиенты на протяжении многих лет доверяют нам свои ценности, т.к. уверены в их гарантированной сохранности. Сегодня, в День инкассатора, поздравляю с профессиональным праздником каждого причастного сотрудника! Желаю как можно больше спокойных смен и крепкого здоровья.