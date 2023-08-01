«Рухнула прямо на дорогу» в Новосибирске 74-летняя пенсионерка потеряла сознание на пешеходном переходе

Пожилой женщине вызвали скорую. Фото: Никита МАНЬКО

Днем 1 августа в центре Новосибирска 74-летняя пенсионерка потеряла сознание прямо на дороге. Женщина переходила широкую проезжую часть по «зебре» у дома №49 по улице Гоголя. На месте оказался корреспондент КП-Новосибирск.

Как выяснилось, пострадавшую зовут Лариса. Пожилая женщина «рухнула прямо на дорогу» из-за теплового удара.

К счастью, рядом оказались неравнодушные — сибирячке помог местный житель Алексей Петров. Он помог подняться, усадил пенсионерку на лавочку и вызвал медиков. Сейчас с ней все в порядке.

Недавно в Новосибирске мужчина потерял сознание в погребе своего дома: его вытаскивали спасатели.

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