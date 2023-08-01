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НовостиПроисшествия1 августа 2023 9:24

В самолете, следовавшем из Новосибирска в Санкт-Петербург, ложно сработал сигнал срочности

Экипаж рейса Новосибирск Санкт-Петербург сообщил о срабатывании сигнала срочности
Анастасия ХРОМЫХ
После вылета из Толмачево экипаж рейса Новосибирск − Санкт-Петербург получил сигнал срочности.

После вылета из Толмачево экипаж рейса Новосибирск − Санкт-Петербург получил сигнал срочности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вылета из Толмачево экипаж рейса Новосибирск − Санкт-Петербург получил сигнал срочности. Приборы показали, что воздушное судно якобы теряет гидрожидкость.

Инцидент произошел в понедельник, 31 июля. Рейс выполняла авиакомпания Smartavia.

Экипаж попросил указать курсы, по которым самолет может вернуться в Толмачево. Однако вскоре выяснилось, что тревога была ложной.

− Через три минуты экипаж воздушного судна отменил сигнал срочности по причине ложного срабатывания, борт порядок, командир ВС принял решение следовать на аэродром назначения в Санкт-Петербург, − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

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