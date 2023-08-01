В Новосибирске девушка на электросамокате снесла 10-летнюю школьницу

В Новосибирске произошло ДТП с самокатами. Фото: ГАИ Новосибирска.

Днем 1 августа в Калининском районе Новосибирска произошло необычное ДТП — 19-летняя девушка на прокатном Whoosh врезалась в 10-летнюю школьницу на обычном самокате. Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.

— 19-летняя водитель элекстросамоката наехала на девочку-пешехода у дома №9 по улице Богдана Хмельницкого. Девочка 10 лет ехала на самокате навстречу. Пострадавшую увезли в больницу, характер травм уточняется, — передает ведомство.

Сотрудники ГАИ работают на месте — выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Новосибирске иномарка вылетела на лестницу, ведущую к парковке ТЦ. Кроссовер столкнулся с «Тойотой».

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