В Новосибирске девушка на электросамокате снесла 10-летнюю школьницу

В Новосибирске произошло ДТП с самокатами. Фото: ГАИ Новосибирска.
Днем 1 августа в Калининском районе Новосибирска произошло необычное ДТП — 19-летняя девушка на прокатном Whoosh врезалась в 10-летнюю школьницу на обычном самокате. Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.
— 19-летняя водитель элекстросамоката наехала на девочку-пешехода у дома №9 по улице Богдана Хмельницкого. Девочка 10 лет ехала на самокате навстречу. Пострадавшую увезли в больницу, характер травм уточняется, — передает ведомство.
Сотрудники ГАИ работают на месте — выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в Новосибирске иномарка вылетела на лестницу, ведущую к парковке ТЦ. Кроссовер столкнулся с «Тойотой».
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