В селе под Новосибирском девушка выпала с 5 этажа и осталась в сознании

Девушку увезли на скорой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 1 августа в селе Криводановке Новосибирской области девушка выпала с 5 этажа. Очевидцы записали ролик с места — его выложили в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Со слов соседей, пострадавшая жива, но получила различные повреждения внутренних органов, — пишет автор поста.

Пострадавшая сильно кричала от боли. Фото: скрин паблика.

На кадрах едва видно, как медики помогают девушке. Примечательно, что она осталась в сознании, упав с такой большой красоты.

— Ай, мне больно. Пожалуйста, не надо, — кричит пострадавшая.

Пока неясно, как девушка выпала из окна и какие именно травмы получила.

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