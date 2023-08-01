В селе под Новосибирском девушка выпала с 5 этажа и осталась в сознании

Девушку увезли на скорой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 1 августа в селе Криводановке Новосибирской области девушка выпала с 5 этажа. Очевидцы записали ролик с места — его выложили в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— Со слов соседей, пострадавшая жива, но получила различные повреждения внутренних органов, — пишет автор поста.
Пострадавшая сильно кричала от боли. Фото: скрин паблика.
На кадрах едва видно, как медики помогают девушке. Примечательно, что она осталась в сознании, упав с такой большой красоты.
— Ай, мне больно. Пожалуйста, не надо, — кричит пострадавшая.
Пока неясно, как девушка выпала из окна и какие именно травмы получила.
Ранее в Новосибирске директор фирмы получил условный срок после гибели установщика окон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске директор фирмы получил условный срок после гибели установщика окон
Директору новосибирской фирмы присудили 2,6 года условно за гибель установщика окон (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер