В Новосибирске иномарка вылетела на лестницу, ведущую к парковке ТЦ

После столкновения с «Тойотой» кроссовер вылетел на лестницу. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 1 августа, у торгового комплекса «Восток» в Новосибирске произошло ДТП. Участниками его стали внедорожник Toyota Surf и кроссовер Mitsubishi Airtrek.

Как сообщили в группе «АСТ-54», после столкновения с «Тойотой» кроссовер вылетел на лестницу, ведущую к парковке. Судя по фото, автомобиль получил серьезные повреждения – у него разбита передняя часть.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, по вине кого произошло ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске около станции метро «Гагаринская» под мостом застрял грузовик. Водитель не рассчитал габариты и попал в неприятную ситуацию.

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