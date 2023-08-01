«Переходила на зелёный»: сибирячка ищет водителя, сбившего ее маму на пешеходном переходе

Жительница Новосибирска ищет водителя, сбившего ее маму на «зебре». Фото: предоставлено дочерью пострадавшей.

В Новосибирске на перекрестке улиц Тюменская и Оловозаводская произошло ДТП. Водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся с места аварии. ЧП произошло утром 31 июля. Родственники пострадавшей ищут водителя и свидетелей аварии.

— Мама переходила дорогу на зеленый свет. Водитель на серой машине сбил ее, остановился на секунду и уехал. К сожалению, ни номер, ни марку она не запомнила,— сообщила КП-Новосибирск дочь потерпевшей Даниэла Рычкова.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Женщине диагностировали перелом левой ноги и ушиб левой руки. На ногу наложили лангет.

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