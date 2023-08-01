В Новосибирске начали монтировать опоры наружного освещения на Октябрьском мосту

На Октябрьском мосту в Новосибирске начали монтировать опоры наружного освещения. Фото: СпецТрансСтрой

На Октябрьском мосту в Новосибирске начали монтировать опоры наружного освещения. На данный момент работы ведутся по правой стороне в направлении левого берега.

Рабочие уже установили пять опор из 38. После этого они приступят к монтажу на противоположной части, сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

− В рамках ремонта подрядчик начал менять опоры освещения. Они – ровесники моста, были установлены во время строительства. Изначально проект предусматривал украшение моста торшерами высотой 27 метров со светящимися на них звездами на третьей и шестой опорах. Со временем проект скорректировали и оставили только столбы освещения. Их заменят на аналогичные, − рассказали в пресс-службе компании.

На мосту появятся современные энергосберегающие светильники, которые вдобавок будут светодиодными. Они намного более экономичные и долговечные.

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