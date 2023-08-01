«Костюм из бархата 18 века и корона из серебра»: сибирячка продает фарфоровую куклу за 149 тысяч рублей

Редкую фарфоровую куклу продают в Новосибирске за 149 тысяч рублей. Фото: предоставлено Галиной Имангуловой.

На сайтах объявлений Новосибирска появились коллекционные куклы. Все они разных форматов и годов выпуска. Продает фарфоровых красавиц сибирячка Галина Имангулова. Самая дешевая кукла из ее коллекции стоит 20 тысяч рублей. А самая дорогая - 149 тысяч.

— Цена моей «Королевы Пентаклей» вполне объяснима. Костюм сшит из бархата 18 века и позолоченных нитей. Корона сделана из серебра, в нее инкрустированы настоящие рубины. Куклы пользуются большой популярностью у понимающих в них толк людей, — сообщила КП-Новосибирск коллекционер Галина Имангулова.

Есть и куклы значительно дешевле. Так, 35 тысяч стоит красотка «Эшли Белли». На ней роскошное белое платье с красной отделкой. Галина утверждает, ее автор знаменитый мастер фарфоровых кукол из Америки — Донна Руберт. Такую куклу считают редкой.

Ранее сообщалось, В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду, которую можно использовать в магических обрядах. За нее просят 25 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber