В Новосибирске рядового отправили в колонию за уклонение от службы и покупку наркотика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске военный гарнизонный суд вынес приговор рядовому за уклонение от службы и покупку наркотика. Ближайшие 5 лет военный проведет в колонии.

– Суд установил, что военнослужащий решил временно уклониться от прохождения службы и в сентябре 2022 года не прибыл в воинскую часть после отпуска без уважительных причин. В конце января 2023 он добровольно явился в военный Следственный отдел, – сообщает 2-й Восточный окружной суд.

В СК установили, что в декабре 2022 военнослужащий через интернет купил у неустановленного лица синтетический наркотик. А затем забрал закладку в указанном месте.

За содеянное рядового приговорили к 5 годам в колонии-поселения и штрафу в 25 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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