В Кировском районе Новосибирска зафиксировали превышение фенола в воздухе

Превышение концентрации фенола в воздухе зарегистрировали в Кировском районе Новосибирска. Фото: Евгения ГУСЕВА

Превышение концентрации фенола в воздухе зарегистрировали в Кировском районе Новосибирска. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Фенол − это бесцветные игольчатые кристаллы, имеющие специфический запах гуаши. Он токсичен, вызывает раздражение при попадании на кожу и слизистую оболочку.

− По данным Службы МОС, в городе Новосибирске за утро 31 июля фенол − до 1,1 ПДК, − сообщили в Гидрометцентре.

Это значит, что концентрация фенола была в 1,1 раза выше предельно допустимых значений. Сегодня качество атмосферного воздуха в норме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в шести районах Новосибирска обнаружили токсичный газ в воздухе. После этого природоохранная прокуратура начала проверку.

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