Президент РФ Владимир Путин поздравил со 100-летием жительницу Новосибирской области

Сибирячке передали поздравительные открытки, а также вручили подарок и цветы. Фото: администрация Чулымского района
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения долгожительницу из села Шерстобитово в Чулымском районе. 29 июля Екатерине Ивановне Савельевой исполнилось 100 лет.
Пенсионерку приехали поздравить первый заместитель главы администрации Чулымского района Борис Конышев, представители администраций Серебрянского и Иткульского сельсоветов, а также сотрудники социальных служб.
Борис Конышев передал имениннице поздравительные открытки. Их прислали Владимир Путин и губернатор НСО Андрей Травников, рассказали в администрации Чулымского района.
Глава Чулымского района Светлана Кудрявцева вручила Екатерине Ивановне подарок и букет цветов.
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