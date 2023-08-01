Президент РФ Владимир Путин поздравил со 100-летием жительницу Новосибирской области

Сибирячке передали поздравительные открытки, а также вручили подарок и цветы. Фото: администрация Чулымского района

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения долгожительницу из села Шерстобитово в Чулымском районе. 29 июля Екатерине Ивановне Савельевой исполнилось 100 лет.

Пенсионерку приехали поздравить первый заместитель главы администрации Чулымского района Борис Конышев, представители администраций Серебрянского и Иткульского сельсоветов, а также сотрудники социальных служб.

Борис Конышев передал имениннице поздравительные открытки. Их прислали Владимир Путин и губернатор НСО Андрей Травников, рассказали в администрации Чулымского района.

Глава Чулымского района Светлана Кудрявцева вручила Екатерине Ивановне подарок и букет цветов.

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