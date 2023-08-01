Под Новосибирском возбудили уголовное дело из-за плохого снабжения жителей поселка водой

Местные власти не организовали бесперебойное снабжение населения водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области жители рабочего поселка Ордынское столкнулись с проблемами с поставкой воды. За это местную администрацию привлекли к ответственности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Выяснилось, что администрация рабочего поселка заключила контракт на строительство комплекса сооружений очистки подземных вод. Работы должны были завершиться в мае 2023 года, однако этого не произошло.

− Строительство не окончено ввиду того, что должностными лицами не были внесены в проектно-сметную документацию пуско-наладочные работы, что привело к необоснованному увеличению суммы контракта и неисполнению работ к запланированному сроку и, как следствие, к отсутствию обеспечения населения водоснабжением, − сообщили в СУ СК РФ по региону.

Более того, этим летом местные власти не организовали бесперебойное снабжение населения водой, в том числе питьевой. Это нарушило условия жизнедеятельности людей.

Сейчас следственные действия продолжаются, сотрудники СК устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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