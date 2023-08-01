В Новосибирске ищут доноров крови для парня, пострадавшего в ДТП с пьяным водителем на Ватутина

Парню, потерявшему ногу в ДТП на Ватутина в Новосибирске, ищут доноров крови. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске близкие парня, пострадавшего в жёсткой аварии на Ватутина, просят сдать для него кровь. Ранее сообщалось, что молодой человек, который был пассажиром в «Мицубиси», получил серьезные травмы. По словам очевидцев ДТП, ему оторвало ногу в результате ДТП.

– Сдавать кровь необходимо на Серафимовича, 2/1, «НКЦК», до 12:00, только обязательно говорить что кровь сдается для Тендентникова Дмитрия Николаевича, – написали близкие пострадавшего в группе «АСТ-54».

Они уточнили, что для парня подойдет любая кровь. Сдать ее можно по вторникам и четвергам с 11:00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт.

Напомним, что пострадавший был пассажиром машины, влетевшей в дорожное ограждение. Водитель иномарки сел за руль пьяным.

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