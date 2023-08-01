Жильцы дома на Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жильцы дома на улице Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупной вони в подъезде. Невыносимый запах доносился из запертой квартиры. Хозяин которой не выходил на связь.
– 31 июля вечером специалисты прибыли на место и вскрыли дверь в помещение. В квартире обнаружили мертвого мужчину, –говорится в сводке МАСС.
Тело мужчина передали сотрудникам полиции. Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Возраст умершего в МАСС не уточнили.
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