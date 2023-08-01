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НовостиПроисшествия1 августа 2023 3:11

Жильцы дома на Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде

В запертой квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске нашли труп мужчины
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жильцы дома на Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде.

Жильцы дома на Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха в подъезде.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жильцы дома на улице Бориса Богаткова в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупной вони в подъезде. Невыносимый запах доносился из запертой квартиры. Хозяин которой не выходил на связь.

– 31 июля вечером специалисты прибыли на место и вскрыли дверь в помещение. В квартире обнаружили мертвого мужчину, –говорится в сводке МАСС.

Тело мужчина передали сотрудникам полиции. Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Возраст умершего в МАСС не уточнили.

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