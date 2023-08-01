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НовостиОбщество1 августа 2023 2:55

Новосибирец выплатил долг по алиментам, чтобы улететь на отдых в Турцию

Ему ограничили выезд за пределы РФ
Анастасия ХРОМЫХ
Жителю города Карасука пришлось выплатить алименты, чтобы улететь на отдых в Турцию.

Жителю города Карасука пришлось выплатить алименты, чтобы улететь на отдых в Турцию.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю города Карасука Новосибирской области пришлось выплатить алименты, чтобы улететь на отдых в Турцию. Сумма долга составила почти 300 тысяч рублей.

Как рассказали на сайте ГУ ФССП России по региону, 39-летний местный житель не спешил переводить деньги на содержание своего ребенка.

− Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщика, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд из РФ, − отметили в публикации.

Спустя некоторое время должник пришел на прием к приставу-исполнителю. Мужчина сообщил, что ему нужно выехать за границу. Однако из-за ограничения поездка в Турцию была под угрозой срыва.

Сибиряку объяснили, что для снятия всех ограничений ему необходимо погасить задолженность. Он так и сделал, выплатив алименты и оплатив исполнительский сбор.

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