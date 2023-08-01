«Использовать на свой страх и риск»: в Новосибирске продают куклу Вуду за 25 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду, которую можно использовать в магических обрядах. Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду, которую можно использовать в магических обрядах. За нее просят 25 тысяч рублей. Информация размещена на одном из сайтов объявлений.

В описании говорится, что рост куклы составляет 18 сантиметров. С ней в комплекте идет 22-сантиметровый гроб.

− Кукла имеет сильный обрядческий дух. Использовать на свой страх и риск, − говорится в объявлении.

Продавец подчеркнул, что кукла не предназначена для детей. А еще добавил, что ее лучше не использовать для негативных намерений.

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