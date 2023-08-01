«Использовать на свой страх и риск»: в Новосибирске продают куклу Вуду за 25 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду, которую можно использовать в магических обрядах. Фото: Авито
В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду, которую можно использовать в магических обрядах. За нее просят 25 тысяч рублей. Информация размещена на одном из сайтов объявлений.
В описании говорится, что рост куклы составляет 18 сантиметров. С ней в комплекте идет 22-сантиметровый гроб.
− Кукла имеет сильный обрядческий дух. Использовать на свой страх и риск, − говорится в объявлении.
Продавец подчеркнул, что кукла не предназначена для детей. А еще добавил, что ее лучше не использовать для негативных намерений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер