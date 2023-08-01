В Новосибирской области 324-летняя сосна не стала «Российским деревом года 2023»

Хвойному гиганту из Бердска 324 года. Фото: Минприроды НСО

Сосна Сей из Бердска не смогла одержать победу в конкурсе «Российское дерево года 2023». Итоги подвели в понедельник, 31 июля.

Дереву 324 года. Хвойный гигант с обхватом в четыре метра и высотой с 9-этажный дом растет на поляне в Образовательном парке имени Олега Кошевого.

Новосибирская сосна набрала 2,6 тысячи голосов. К сожалению, она не вошла в тройку лидеров.

Первое место занял 372-летний дуб «Старейшина чувашских дубов» − за него проголосовали 21,6 тысячи человек. На втором месте – Панский дуб, растущий в Белгородской области (14 004 голоса). Замыкает тройку лидеров дуб Елагино-островский хранитель из Санкт-Петербурга (8 838 голосов).

− Проигравших нет, так как одна из задач конкурса состоит в том, чтобы вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном, историческом и культурном наследии страны, − подчеркнули на сайте rosderevo.ru.

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