Сайлент-Хилл по-сибирски: Новосибирск заволокло сильным туманом утром 1 августа

Ранним утром 1 августа Новосибирск утонул в тумане. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Ранним утром 1 августа Новосибирск утонул в тумане. В нем как будто растворяются дома, автомобили и пешеходы, спешащие на работу.

В Западно-Сибирском УГМС предупреждали о тумане.

Новосибирские улицы утопают в тумане. Фото: Алена КУЛЕШОВА

− 1 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +23, +25 градусов. Утром местами туман, − говорится на сайте Гидрометцентра.

Из окна открывается атмосферная картина. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В течение дня воздух прогреется до +28 градусов. Будет облачно, осадки сегодня маловероятны.

Еще один снимок Сайлент-Хилла по-сибирски. Фото: Алена КУЛЕШОВА

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