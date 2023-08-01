Сайлент-Хилл по-сибирски: Новосибирск заволокло сильным туманом утром 1 августа

Ранним утром 1 августа Новосибирск утонул в тумане.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Ранним утром 1 августа Новосибирск утонул в тумане. В нем как будто растворяются дома, автомобили и пешеходы, спешащие на работу.
В Западно-Сибирском УГМС предупреждали о тумане.
Новосибирские улицы утопают в тумане.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
− 1 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +23, +25 градусов. Утром местами туман, − говорится на сайте Гидрометцентра.
Из окна открывается атмосферная картина.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В течение дня воздух прогреется до +28 градусов. Будет облачно, осадки сегодня маловероятны.
Еще один снимок Сайлент-Хилла по-сибирски.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
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