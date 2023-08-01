Водитель грузовика застрял под мостом около станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Водитель грузовика не рассчитал габариты и попал в неприятную ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске около станции метро «Гагаринская» под мостом застрял грузовик. Водитель не рассчитал габариты и попал в неприятную ситуацию.

Инцидент произошел утром в понедельник, 31 июля. Как сообщили в группе «АСТ-54», водитель помял контейнер, пытаясь втиснуться в проезд.

Поняв, что миссия невыполнима, мужчина начал сдавать назад. В комментариях отметили, что подобные ситуации в городе периодически повторяются.

− Пару раз останавливал таких, предупреждал. Постоянно там застревают, не местные, − написал один из местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber