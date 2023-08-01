Водитель грузовика застрял под мостом около станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Водитель грузовика не рассчитал габариты и попал в неприятную ситуацию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске около станции метро «Гагаринская» под мостом застрял грузовик. Водитель не рассчитал габариты и попал в неприятную ситуацию.
Инцидент произошел утром в понедельник, 31 июля. Как сообщили в группе «АСТ-54», водитель помял контейнер, пытаясь втиснуться в проезд.
Поняв, что миссия невыполнима, мужчина начал сдавать назад. В комментариях отметили, что подобные ситуации в городе периодически повторяются.
− Пару раз останавливал таких, предупреждал. Постоянно там застревают, не местные, − написал один из местных жителей.
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