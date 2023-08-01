В Новосибирске до 4 августа из-за ремонта труб закроют проезд по улице Красный факел

В Новосибирске с 31 июля по 4 августа закроют проезд по улице Красный Факел в районе дома № 10 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 31 июля по 4 августа закроют проезд по улице Красный Факел в районе дома № 10. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе, — сообщили в муниципалитете. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что до середины августа в Новосибирске будет ограничено движение на двух улицах. С 25 июля на 2 метра сузят проезжую часть на улице Трикотажной, а с 27 — на 6 метров сузят улицу Вавилова. Сняты ограничения будут, как сообщили в мэрии, с 12 августа.

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